Alfonso Arús alucina con la mujer que gana 100.000 dólares al año dando abrazos: "Es un trabajo cómodo"

Ella Love, una estadounidense de 51 años, dejó su carrera como profesora para convertirse en 'abrazadora profesional', un trabajo con el que asegura ganar 100.000 dólares al año.

En la sección de las 'noticias que no te imaginas' de Aruser@s, Alfonso Arús ha descubierto la historia de Ella Love, una mujer que decidió cambiar las aulas por una profesión muy particular: ofrecer abrazo.

Alba Sánchez ha explicado que al principio"compaginaba esta actividad con su trabajo como docente", ya que el sueldo no le llegaba. Lo que comenzó con terapia y pedagogía online acabó convirtiéndose en sesiones presenciales que pueden durar desde una hora hasta nueve, según las necesidades del cliente. Por cada sesión cobra unos 150 euros al cambio y, después de ocho años, ya se dedica exclusivamente a ello.

La colaboradora también ha aclarado que "no hay ningún componente sexual" en estas sesiones y que Ella "selecciona cuidadosamente" a sus clientes. "Si hay excitación, frena de inmediato", ha detallado la colaboradora.

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