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Se queda sin puntos del carné y va a recuperarlos conduciendo: "La gente tiene una jeta"

Un conductor que había perdido los 12 puntos del carné acudió a la prueba para recuperarlos conduciendo su propio coche. La jugada no le salió precisamente bien.

Se queda sin puntos del carné y va a recuperarlos conduciendo: "La gente tiene una jeta"

A veces, la realidad supera a la ficción. Un conductor que se había quedado sin los 12 puntos del carné decidió presentarse al examen de recuperación conduciendo su propio vehículo. Una forma bastante peculiar de demostrar que quería volver a ponerse al volante.

Eso sí, el plan no salió como esperaba. En lugar de recuperar los puntos, acabó con una multa y una sanción de trabajos en beneficio de la comunidad. "La gente tiene una jeta", alucina Angie Cárdenas, sorprendida por la ocurrencia del conductor. "Quería demostrar que sí sabía conducir", bromea Lourdes Tasies.

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