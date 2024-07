Ben Affleck visita las oficinas de Jennifer López vestido de etiqueta y con una maleta, algo que sorprende porque el actor suele vestir más casual. Según la investigación de Tatiana Arús, cuando Jennifer López volvió de las vacaciones por Italia, fue al despacho de Affleck en Beverly Hills. Ahora han cambiado las tornas y es el actor el que visita los estudios de la cantante.

"Lo que no sabemos es si están terminando de ultimar un comunicado o algo conjunto para anunciar su divorcio o que las cosas no van tan mal", cuenta Tatiana. Mientras que Alfonso Arús tras escuchar esto de su hija, le dice que le pague, porque está claro que todo se encamina al divorcio, como apostó el presentador.

"El día que tú me pagues", le responde la tertuliana, que le recuerda que él dijo que Diego Matamoros volvería con Carla Barber y no han vuelto. "El día que me pagues hablamos", sentencia la tertuliana.