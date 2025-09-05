Pilar Vidal sorprende al hablar así de Isabel Preysler tras escribir sus memorias: "Tiene mucho sentido del humor y es bárbaro"

La periodista Pilar Vidal -a quien Alfonso Arús define como "muy buena"- desvela cómo ha sido trabajar con Isabel Preysler durante los dos años que ha tardado en escribir sus memorias.

Mientras seguimos esperando a que salgan a la luz las memorias del rey Juan Carlos, Isabel Preysler ya le ha tomado la delantera, tal y como destaca Alfonso Arús en Aruser@s.

El presentador anuncia en el programa que en breve -el 22 de octubre- la socialité hispanofilipana publicará 'Mi verdadera historia'. "Lleva dos años escribiendo estas memorias y Pilar Vidal, que ha colaborado de forma muy activa en la elaboración nos revela un poquito más sobre Isabel", explica Tatiana Arús.

"Han sido dos años muy intensos y emocionantes y creo que el resultado es muy bueno. Habla como nunca. Hace un estriptis -como yo digo, aunque a ella es palabra no le gusta- integral", desvela la periodista.

Los orígenes, asegura, son "maravillosos" y termina en "su última historia de amor, la de Mario Vargas Llosa". "Vamos a conocer realmente cómo es ella. Poca gente tiene la suerte de conocer a la verdadera Isabel y tiene mucho sentido del humor, y creo que eso es una faceta que ella no ha explotado, que la ha explotado solo en la intimidad", desvela.