"Lo dejó todo por ella: su familia, sus hijos y hasta el gobierno": el escándalo del romance entre Miguel Boyer e Isabel Preysler

El 29 de septiembre de 1990, la revista 'Pronto' anunciaba en su portada la gran exclusiva: las fotos "más íntimas" de Miguel Boyer e Isabel Preysler. "Por fin, las imágenes de su amor clandestino", proclamaba. "No había semana donde la portada no fueran Boyer o la Preysler, por lo que fuera", recuerda Juan Luis Galiacho en 'Anatomía de...'.

Fue él mismo quien presentó su dimisión como ministro en el primer gobierno de Felipe González el 6 de julio de 1985. Poco tiempo después, se divorció de quien había sido su mujer durante más de 20 años, Elena Arnedo. Ambos tenían dos hijos en común. Algunos días más tarde, Isabel dejaba a su marido, Carlos Falcó. Fruto de aquella relación nació Tamara Falcó. Tras tres años, la socialité y el político pasaban de nuevo por el altar para unirse en matrimonio.

La salida de Boyer del gobierno de Felipe González

Así, Boyer se marchó antes de que el romance saliera a la luz pública, pero rodeado de rumores. Pasaron tan solo unas horas hasta que llegaron titulares, como el de la revista 'Tiempo', que relacionaban la crisis de gobierno con su relación con Isabel Preysler. "A Boyer le tocó la china", rezaba su portada.

"A (Miguel) Boyer lo echa del gobierno su relación con Isabel Preysler, aprovechada por Alfonso Guerra. En los consejos de Ministros (también) la llamaban 'la china'", cuenta el periodista y añade: "Los socialistas no podían consentir que su 'superministro' fuera precisamente carne de cañón de la 'Beautiful People'".

La 'Beautiful People' española

"Una mujer que representa el lujo, el triunfo del capitalismo, el dinero, las joyas... No, no, no. Estaba prohibido. Estaba vetado", dice la paparazzi Sara Olivo en referencia a esta dispar pareja. "Yo creo que no se va, sino que lo echa (del ministerio de Economía y Hacienda)", asegura ante Mamen Mendizábal.

Este romance fue "la leche", asegura Galiacho. "Aquello fue un 'boom'. Un ministro superpoderoso, socialista, vinculado a la reina de la porcelana, que venía de ser la ex de Julio Iglesias, casada por entonces con Carlos Falcó...", recapitula.

"Dejó a su familia, a sus hijos y hasta el gobierno por el amor de una mujer, que es la canción de Julio Iglesias, pues imagínate", reflexiona.

Quien supo aprovechar bien esta circunstancia y la notoriedad pública del exministro fue José María Ruiz-Mateos, quien centró su ira y sus deseos de venganza tras la expropiación de Rumasa en el político. Una revancha que duró décadas.

*José María Ruiz-Mateos luchó toda su vida en los tribunales pero nunca recuperó las empresas que le expropiaron en 1983. En los 90 la familia Ruiz-Mateos fundó Nueva Rumasa, un conglomerado empresarial acusado de estafar a miles de españoles ofreciendo intereses desproporcionados. Todos sus hijos varones, los gestores del negocio familiar, han pasado por prisión condenados por un delito de estafa agravada.Teresa Rivero fue condenada a 7 años de prisión por defraudar a Hacienda 8 millones de euros en el Rayo Vallecano. Nunca entró en la cárcel.

*Actualmente están acusados en el caso 'Nueva Rumasa' de estafa agravada, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales. Ruiz-Mateos apartó a todas sus hijas de la gestión de los negocios para que ocuparan de la casa y la familia. Ninguna se ha visto involucrada en los procesos judiciales.

