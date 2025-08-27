Pilar Vidal carga contra los periodistas que filtraron que Verónica Echegui tenía cáncer: "Es una línea roja"

La periodista Pilar Vidal se muestra sorprendida de que se acabara filtrando el motivo de la muerte de Verónica Echegui. "A mí me enseñaron que las enfermedades las debe decir el enfermo", dice en Espejo Público.

Verónica Echegui, que murió el pasado domingo a causa de un cáncer, pidió expresamente a sus familiares y amigos que llevaran la noticia de su enfermedad con discreción. Así lo contaba su compañero Daniel Guzmán un día después de su muerte ante los medios de comunicación, quien trabajó con ella en un proyecto profesional durante la última etapa de su vida.

Es por ello que, en Espejo Público, la periodista Pilar Vidal se muestra sorprendida de que se haya filtrado el motivo de su fallecimiento, tal y como recoge Aruser@s.

"Yo entiendo que se filtre, pero a mí me enseñaron que las enfermedades debe decirlas o hacerlas públicas el enfermo", sentencia.

"Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar, esa y la de la sexualidad", añade. En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús le da la razón a Vidal: "Si no da autorización la persona que la padece, los periodistas no somos nadie para apuntar".