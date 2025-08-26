La emoción de Daniel Guzmán al desvelar que conocía la enfermedad de Verónica Echegui: "Lo mantuve en secreto, me pidió que fuera discreto"

Verónica Echegui, fallecida el pasado domingo, recibió ayer el último adiós en el tanatorio de La Paz, donde compañeros y amigos la recordaron con admiración. Entre ellos se encontraba Daniel Guzmán, quien trabajaba con ella en esta última etapa en un proyecto laboral.

"Ayer, el tanatorio de La Paz se llenó de numerosos rostros conocidos del mundo de la cultura, que recordaron a Verónica Echegui con palabras de cariño", informa Tatiana Arús en Aruser@s. La actriz, que falleció a los 42 años el pasado domingo, dejó una profunda huella entre sus compañeros y amigos, quienes se mostraron conmocionados por su pérdida ante la prensa.

Cayetana Guillén-Cuervo, María Adánez y Pablo Carbonell destacaron la brillantez de su trayectoria profesional, además de su arrolladora personalidad. "Era una niña muy bonita, muy luminosa, muy buena", señaló Guillén-Cuervo. "Se ha ido una gran actriz, pero, sobre todo, se ha ido una persona que tenía una sonrisa maravillosa. A todos nos tenía enamorados", afirmó Carbonell.

Entre lágrimas, Daniel Guzmán la describió como una persona "muy especial, muy auténtica, la más talentosa de su generación". El actor, guionista y director, que trabajaba con la actriz en un proyecto cinematográfico en la última etapa de su vida mientras recibía tratamiento contra el cáncer, explicó a los medios que conocía el estado de salud de su amiga, pero lo mantuvo "con sensibilidad y en secreto", porque ella misma le "pidió que fuera muy discreto".

También se despidió de Verónica Echegui Dani Martín, coprotagonista de 'Yo soy la Juani', la película de Bigas Luna que la catapultó a la fama: "La Vero era la Penélope de 'Jamón, jamón', la Rosalía de 'Saoko, papi, saoko', la artista más pura de todas las artistas, la Lola Flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero".