Una periodista española critica a Penélope Cruz y Javier Bardem por evitar a los medios nacionales: "La prensa española no muerde"

"Tengo una gran queja", anuncia Monika Vergara en el plató de 'Estando Contigo', un programa de Castilla-La Mancha TV. "Javier Bardem ha hablado con un periódico americano y es lo de siempre: se nos olvida que vivimos en España y que tienen fans españoles y que la prensa española no muerde", lamenta en este fragmento de su intervención que recoge Aruser@s.

Vergara no entiende que "se abren de la manera que lo hacen a nivel internacional, sobre todo en EEUU, y aquí parece que la prensa mancha". "No, la prensa no mancha, la prensa no mancha, os ha ayudado también a estar donde estáis", añade.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se muestra de acuerdo con esta observación: "Es algo que nosotros hemos advertido muchas veces. Es que la diferencia es abismal".

En España, asegura David Broc, los periodistas son muy respetuosos con ellos. "No hacen preguntas muy directas", afirma. "Para hablar del tema de la depresión postparto que había pasado Penélope Cruz, con el que puedes ayudar a muchas familias que la están pasando, lo puedes hacer también aquí, en español", apunta María Moya.