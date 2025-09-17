La reina Letizia rompe el protocolo para saludar a una mujer en Egipto: "Se sorprende al verla y la abraza"

La reina Letizia y el rey Felipe han viajado a Egipto, donde la monarca española protagonizó un momento viral al saltarse el protocolo para saludar a una conocida.

La reina Letizia ha viajado a Egipto con el rey Felipe y lo ha hecho con un bonito traje entallado de color azul bebé. La monarca rescató este traje de Hugo Boss, que ya está agotado.

Por otro lado, en su primera noche en Egipto la reina Letizia se cambió de estilismo y apostó por un vestido midi de color negro y escote bardot, dejando los hombros al descubierto. "Sigue yendo con zapato plano", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús resalta que con ese look la reina fue "con todo".

Por último, Alfonso Arús resalta que la reina Letizia ha vuelto a romper el protocolo al saludar a una de las asistentes durante la recepción. "En el vídeo vemos que parece que guarda muy buena relación con esa mujer", explica Tatiana Arús, que detalla cómo se puede ver en las imágenes que la reina se sorprende al ver a la mujer y rápidamente le da un abrazo.

"Son el tipo de saludo que a nosotros nos gustan", asegura la colaboradora en el plató, donde Alfonso Arús afirma que los "saludos oficiales aburren".