Una peluquería denuncia en un vídeo que un conocido influencer se fue sin pagar: "Se sacó una foto en el espejo y ya, si eso, nos etiquetaba"

Dos trabajadores de una prestigiosa peluquería de Sabadell denuncian en este vídeo viral que un famoso influencer se fue sin pagar y les ofreció a cambio etiquetarles en una publicación, "si eso". "Dijimos que vale para no hacer más grande el problema", reconocen.

"Los influencers están absolutamente sobredimensionados", comenta con indignación Alfonso Arús tras ver este vídeo viral de @lescoutbrand en Aruser@s. El presentador no llega a entender por qué estos creadores de contenidos se creen que tienen tanto poder sobre sus seguidores y que su opinión importa a las grandes masas. "El número de ellos es infinito. ¿Por qué creen que tienen tanta influencia y que pueden comer o cenar por la patilla?", se pregunta.

Su enfado nace tras conocer lo que uno de ellos ha hecho en esta prestigiosa peluquería de Sabadell. "El martes de la semana pasada, como cada día, teníamos la agenda llena. Nos escribió un influencer que se tenía que cortar el pelo urgentemente y le hicimos el favor y abrimos agenda", nos ponen en contexto los trabajadores del local.

Le hicieron corte, lavado y tinte. "Un poco más y le cambiamos el color de los ojos", bromea uno de los estilistas. La cuenta ascendía a 150 euros, pero a la hora de pagar, esta persona se negó a sacar la tarjeta. "Nos dice que se había sacado una foto antes en el espejo y que ya, si eso, nos etiquetaba", retalan. "Nos quedamos flipando, pero dijimos que vale para no hacer más grande el problema", reconocen.

"¿Quién creéis que es el influencer?", preguntan a quienes les escuchan, haciendo ver que se trata de alguien conocido, algo que hace que algunos colaboradores del programa de laSexta se queden completamente alucinados.

