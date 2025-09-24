Un influencer intenta alquilar un piso a cambio de una colaboración en redes: "Dos historias al día"

Hans Arús lleva a Aruser@s la triste historia de un influencer que intenta alquilar un piso -o un dúplex, si puede ser- a cambio de dos historias al día en sus redes sociales.

El influencer que protagoniza esta historia viral de la que Hans Arús se hace eco en Aruser@s tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, 50.000 en TikTok y 20.000 en Facebook, pero al parecer, eso no le vale para alquilar un piso, vete tú a saber por qué.

"Si ustedes me dan un depa (departamento) o un dúplex puedo publicar dos historias al día en mis distintas redes sociales", le ofrece a la persona de la inmobiliaria con la que contacta. Además, lo quiere hacer todo a las claras, por supuesto, yendo a firmar el contrato ante un notario.

"Lo peor es que pregunta si tienen un apartamento o un dúplex", destaca Hans. "Bueno, así le da para grabar más contenido", comenta Tatiana.

La conversación de WhatsApp, difundida por el propio agente inmobiliario, acaban con su respuesta, que no es más que un signo de interrogación que, sin duda, refleja el sentir general de todos.