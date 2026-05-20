Pedro Almodóvar regresa a Cannes con todos los honores tras siete años de ausencia: "Recibió una ovación de 10 minutos"

Pedro Almodóvar y el reparto de 'Amarga Navidad' han acudido a Cannes para presentar el nuevo film del director, que se ha llevado una ovación de 10 minutos. "A mí, esto se me hace eterno", comenta Alfonso Arús del aplauso.

Tras siete años de ausencia, Pedro Almodóvar ha vuelto a Cannes. "Recordemos que dejó pasar dos películas que envió al Festival de Venecia", recuerda Tatiana Arús en Aruser@s. En su regreso ha estado acompañado del reparto de su último film, 'Amarga Navidad', entre quienes se encuentran Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Amaia, Rossy de Palma o Quim Gutiérrez. El cineasta recibió una ovación que duró 10 minutos, y Alfonso Arús no puede evitar afirmar que tantos aplausos generan una situación incómoda. "A mí, esto se me hace eterno", comenta.

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