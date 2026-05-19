Alfonso Arús celebra el regreso de Naranjito, el mítico personaje del Mundial de 1982: "De los aquí presentes, nadie se va a acordar"

¿Te acuerdas de Naranjito? ¡Ha vuelto! Y no, no en forma de chapas, sino con la misma serie con la que conquistó al mundo entero allá por 1982. Alfonso Arús está entusiasmado con esta noticia, pero lamenta que el personaje no tenga nuevas aventuras.

Alfonso Arús celebra con entusiasmo el regreso de Naranjito a televisión. La célebre mascota del Mundial de 1982 regresa este año con la misma serie de dibujos animados que los niños de finales de los 70 y 80 pudieron disfrutar. "De los aquí presentes, nadie se va a acordar, solo Angie Cárdenas", lamenta el presentador de Aruser@s. "¿Por 'boomer'?", se pica Angie. El resto de los colaboradores del programa que en esos momentos se sientan a la mesa ni siquiera habían nacido aquel año. La pena para Alfonso Arús es que Naranjito no vaya a tener nuevas aventuras. No podrá ir a visitar al mono Punch.

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