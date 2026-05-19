Alfonso Arús alucina con el caos en el Festival de Cannes: "La alfombra roja parece la salida del metro"

Aruser@s se cuela en la alfombra roja del Festival de Cannes para analizar los looks más comentados de las estrellas. Desde la espectacular aparición de Georgina Rodríguez, hasta el inesperado estilismo "total black" de Demi Moore.

Aruser@s aterriza en la alfombra roja del Festival de Cannes para descubrir con qué estilismos han sorprendido este año los famosos. Una de las más comentadas ha sido Georgina Rodríguez, que ha deslumbrado con un elegante vestido firmado por Georges Hobeika, melena suelta con suaves ondas y una espectacular joya de triple esmeralda y diamantes.

Sin embargo, quien más debate ha generado en el plató ha sido Demi Moore. La actriz apareció con un llamativo "total look" negro acompañado de unas enormes gafas de sol que los colaboradores de Aruser@s no han tardado en bautizar como "las gafas de la mosca". "El tema de las gafas no lo entiendo. Si es para tapar una mala noche o una mala cara, lo comprendo, pero Demi Moore ha aparecido radiante sin gafas en las últimas horas", comenta Alfonso Arús entre risas.

Otra de las imágenes que más ha llamado la atención ha sido el auténtico "apelotonamiento" de famosos sobre la alfombra roja. "Parece la salida del metro", bromea Alfonso Arús al ver cómo las celebridades intentan abrirse paso entre cámaras y fotógrafos. "Tienes que hacerte hueco para que te puedan tomar una buena fotografía", añade entre risas Tatiana Arús.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.