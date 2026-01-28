Paula del Fraile hace un muñeco de nieve en las instalaciones de Atresmedia: "Me ha salido regular"

La nieve ha llegado a San Sebastián de los Reyes (Madrid) y la periodista Paula del Fraile aprovecha la ocasión para hacer un muñeco de nieve en las instalaciones de Atresmedia.

La periodista Paula del Fraile, que a diario informa de la actualidad política desde la redacción de laSexta para Aruser@s, muestra a sus compañeros de programa, que se encuentran en Esplugues de Llobregat (Barcelona), el muñeco de nieve que ha hecho a las afueras de las instalaciones de Atresmedia, ubicadas en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Y es que la nieve ha llegado hasta este punto de la Comunidad de Madrid, dificultando la circulación, sí, pero despertando la creatividad de quienes ya están en tierra firme y no atascados en la carretera.

"Me ha quedado regular", avisa, antes de mostrar un vídeo que ha grabado hace apenas unos minutos. "No me lo he podido traer, porque el pobre aquí moriría", explica desde la silla que ocupa en el interior de la redacción.

A pesar de que por su tamaño bien podría ser una tortuga de nieve, los colaboradores aplauden su habilidad para que se parezca a Olaf, el personaje de Frozen. "Pero no le cabía la zanahoria", se justifica.

"Se lo mando a mi hija Claudia, que hoy cumple 5 años y le gusta mucho Frozen", dice Paula con alegría.

