Paula del Fraile pide que Melody comparezca en el Congreso: "Yo creo que ni Sánchez ni Feijóo han visto Eurovisión"

"Lo que a mí de verdad me interesa es saber si los políticos consideran que Suecia merecía mejor puntuación que Israel o no. Que hablen de cosas que interesan", comenta Alfonso Arús antes de finalizar la conexión en directo con Paula del Fraile.

La periodista, que cada día lleva la actualidad política a Aruser@s, está segura de que ninguno de ellos ha visto siquiera Eurovisión: "Ni Sánchez ni Feijóo han visto 'na'. 'No, Israel, tal'. No lo has visto. Primero lo ves y luego, opinas".

Paula también nos da su opinión acerca de la actuación de Melody en el festival de la canción. "Yo creo que lo hizo bastante bien. Lo que pasa es que, a ver, esto de Eurovisión ya sabemos lo que es. Tú empiezas a ver las votaciones y dices, 'pero esta gente, ¿qué ha visto?'", reflexiona.

Es por ello que pide que se traten estos temas en el Congreso y que la representante española cante en la tribuna.