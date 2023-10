"¿Por qué siempre nos enamoramos de las personas que menos caso nos hacen?", se pregunta Alfonso Arús tras conocer la historia que esta chica ha compartido a través de la red social 'X', anteriormente 'Twitter'. El joven del que se enamoró y actual pareja no dejaba de darle excusas absurdas para no quedar con ella, pero también muy ingeniosas y divertidas.

Un día no podía quedar con ella porque estaba comiendo Cheetos Pandilla tranquilísimo (haciendo referencia a la famosa canción de C. Tangana). En otra ocasión, había un partidazo que no podía perderse, el Alcorcón - Murcia. Otro día aseguraba que iba a llover y el cielo estaba completamente despejado.

A pesar de que, en este caso, no se trata tanto de dar calabazas como de conquistar por el humor, el debate sobre este tema se aviva en Twitter y en el plató de Aruser@s. Patricia Benítez estalla y asegura que esto de enamorarse de quien no nos presta atención suele suceder a los 20-30 años. "El gran defecto que tenemos muchas mujeres es que pensamos que vamos a cambiar a los malotes y no, no cambian", amigas. No.