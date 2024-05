Después de los rumores surgidos sobre una posible ruptura entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, la pareja ha querido atajarlos apareciendo juntos en público. "No sé si es mejor o peor, yo creo que es peor", destaca Alfonso Arús, que afirma que lo que hacen "es alimentar sospechas". En la imagen, el famoso matrimonio acude a una función de colegio de uno de los hijos del actor. "Los dos muy contentos, como véis", ironiza Alfonso Arús.

Por otro lado, Tatiana Arús destaca que "un hecho significativo es que Jennifer Lopez ha dado 'me gusta' a una publicación de Instagram que habla de algunos motivos de las rupturas amorosas como cuando uno no se pone en la piel del otro". Patricia Benítez da "dos meses a la pareja antes de que anuncien su separación: "Ahora no pueden dar la razón a la prensa, así que fingen un poco y de aquí a dos meses, chimpún".