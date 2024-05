"Jennifer Lopez y Ben Affleck están a punto de la ruptura", destaca Alfonso Arús, que opina que "no llegan al verano": "Tanta demostración de amor, posado y contrato de hacerlo una vez al día". Según cuenta Tatiana Arús, "fuentes cercanas a la pareja apuntan que habrían empezado a asistir a terapia de pareja". Sin embargo, la colaboradora explica que ambos se han dado cuenta "de que Jennifer Lopez no puede cambiar a Ben Affleck, ni este que la cantante no tenga don de gentes y no vaya a alfombras rojas, algo que él no lleva muy bien".

"Su última fotografía junta es del 30 de marzo", explica Tatiana Arús, que destaca que algunos medios han ido desgranando las últimas apariciones, donde Jennifer Lopez apareció sola. "La Gala Met, la presentación de la última película de Jennifer, el viaje con su hija en Francia...", detalla la colaboradora en el plató, donde explica que mientras tanto a Ben Affleck se le vio por otro lado comprando una casa o paseando junto a su exmujer, Jennifer Garner.

"Ben Affleck el 3 de mayo estaba buscando una casa en California por motivos profesionales porque estaba rodando una película", explica Tatiana Arús en plató, donde Alfonso Arús bromea sobre si será su nuevo pisito de soltero. "Esta demostración excesiva de amor... estaba cantando", destaca el presentador, que afirma que "la única forma real de la pareja" es cuando Affleck apareció durmiendo. "La gente no cambia", afirma, por su parte, Angie Cárdenas, que se pregunta por qué los actores "pierden el tiempo".