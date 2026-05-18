Una pareja estadounidense sufre el robo de sus maletas camino de su boda en Italia: el vestido de novia estaba dentro

Sin vestido de novia y sin sus pertenencias. Así se vio la pareja estadounidense que protagoniza esta noticia viral al llegar a Italia para casarse. Por suerte, la Policía solucionó rápido el asunto... pero la mala fortuna sigue acechando a los novios.

Casarse en Italia era el sueño de esta pareja estadounidense que viajó hasta el Lago di Como para hacerlo realidad, sin saber que un ladrón casi iba a conseguir arruinar este momento tan especial. Cuando llegaron allí, descubrieron que les habían robado las maletas con el vestido de novia dentro, cuenta Alba Sánchez en Aruser@s. Sin embargo, la Policía consiguió frustrar los planes del caco, pero la mala suerte quiso que el novio viera el vestido antes de la boda. "Habrá que estar pendientes de cómo termina esta historia", comenta la periodista, teniendo muy presente esta superstición.