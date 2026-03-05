La insólita jugada de una exsuegra al enviar a la exnovia de su hijo un vestido rojo escotado para la boda

Una jovencomenta a sus seguidores la sorprendente propuesta de su exsuegra al enviarle un llamativo vestido rojo, al más puro estilo de 'Cumbres borrascosas', junto a la invitación a la boda de su exnovio para que acudiera al enlace.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s otro de esos virales que han dejado boquiabiertos a los tertulianos. Y es que, antes de una boda, han sido muchas las veces que hemos visto cómo los complots han dado pie a que muchas acaben en situaciones que no esperaban.

En este caso, una joven ha comentado a sus seguidores la insólita reacción que ha tenido su exsuegra, con la que todavía mantiene relación pese a que su exnovio se vaya a casar con su nueva pareja.

Por sorpresa, su exsuegra le envió un vestido junto con la invitación a la boda para que asistiera. Pero no un vestido cualquiera, sino un vestido rojo escotado al más puro estilo de Margot Robbie en 'Cumbres borrascosas', como bien han señalado algunas de las colaboradoras de Aruser@s. Finalmente, la joven rechazó asistir así a la boda.

"Si el pobre hijo se entera, ¿cómo creéis que reaccionaría?", pregunta Hans Arús a los colaboradores. Mientras que Alba Gutiérrez está segura de que, si llega a aparecer así, el exnovio pensaría que está escondiendo un plan para detener el enlace.

