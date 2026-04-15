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Misterio resuelto

Ortega Cano desvela qué le ha ocurrido en la cara y por qué tiene ese hematoma

Ortega Cano hizo saltar todas las alarmas con ese hematoma "de tamaño considerable", considera Tatiana Arús, pero ya ha desvelado a qué se debe, cuenta la colaboradora en Aruser@s.

Ortega Cano desvela qué le ha ocurrido en la cara y por qué tiene ese hematoma

"Queríamos preguntarle por su estado de salud, por ese hematoma en su rostro", le dicen los periodistas a Ortega Cano, micrófono en mano, mientras él pasea a su perro, como vemos en este vídeo que recoge Aruser@s. El exdiestro afirma, de manera escueta, que se encuentra "bien" y desvela que ese moratón, "de tamaño considerable" según Tatiana Arús, que hizo saltar todas las alarmas, ha sido ocasionado por una intervención. "A veces pasa que te inyectas un poco de bótox y se le va la mano a quien te lo pone", plantea entre risas Alfonso Arús en el programa de laSexta. "Pero en el caso de que se hubiera pinchado en las líneas de la marioneta, tendría en los dos lados", dice Tatiana descartando la teoría del presentador.

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