Ortega Cano lo da todo bailando en este vídeo en el cumpleaños temático de Gloria Camila

Alfonso Arús destaca en este vídeo cómo Ortega Cano ha bailado en el cumpleaños de Gloria Camila pero lamenta que no cantara: "Es una pena porque en estas fiestas siempre pasan a la posteridad por su actuación".

Gloria Camila ha celebrado su 30 cumpleaños con una fiesta temática en un conocido restaurante de Madrid, donde también ha acudido su padre, Ortega Cano. "Me gusta porque hemos visto a Ortega Cano en su salsa bailando", destaca Tatiana Arús, que enseña el momentazo en el que lo da todo bailando con su hija en el vídeo que hay sobre estas líneas.

"¿No cantó?", pregunta Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que, al menos, "las cámaras no le grabaron cantando": "No, y eso que estaba muy cerca del micrófono".

"Es una pena que no cantara porque en estas fiestas siempre pasan a la posteridad por la actuación de Ortega Cano", lamenta Alfonso Arús en el plató, donde Rocío Cano destaca que el exmatador de toros "siempre es un invitado muy agradecido".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.