Olivia sin hache, a los que dicen que sus "primeras veces" fueron románticas: "Los envidio, las mías fueron una mierda"

"Mi primera vez fue con un chico que no me gustaba, duramos una semana", bromea Olivia sin hache, una tiktoker gallega, que habla sobre las 'primeras veces': "Eso sí, cuando le pillé el gusto... ¡Fue un no parar!".

El 13 de abril se celebró el Día del Beso, y Olivia sin hache, una creadora de contenido gallega, comentó ante sus seguidores algunas de las anécdotas mas curiosas leídas en redes sociales sobre cómo habían sido "las primeras veces" de los internautas.

Sorprendida de la cantidad de gente que aseguraba haber vivido un momento "muy bonito", habló, desde la verdad, de su propia experiencia: "Mi primera vez fue con un chico que no me gustaba nada, fue el primero que me pidió para salir, así de alta tenía la autoestima a los 15 años... Duramos una semana, me lo pasaba mucho mejor con mis amigas. Eso sí, cuando le pillé el gusto... ¡Fue un no parar!".

La tiktoker confiesa que "envidia" a la gente que sus primeras veces en todo fueron "muy románticas", porque las suyas, "fueron una mierda".

Desde el plató de Aruser@s, María Moya está de acuerdo en que "hay mucha gente que cuenta que su primera vez fue muy bonito". "Pues que nos lo expliquen", bromea la colaboradora.