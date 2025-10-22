La novedosa técnica de un futbolista para sacar una falta cuando el campo está encharcado

Ni el césped empapado ha podido frenar su creatividad. En este vídeo de Aruser@s puedes ver cómo en pleno partido bajo la lluvia, un futbolista se las ha ingeniado para lanzar una falta.

Ni la lluvia ni un campo empapado han logrado frenar las ganas de competir de este futbolista, que ha dejado a todos sus compañeros boquiabiertos con su ingeniosa solución para sacar una falta pese a que el campo estaba totalmente encharcado.

Ante la imposibilidad de colocar el balón en el césped, el jugador recurrió a una táctica tan sorprendente como efectiva: usar la espalda de un compañero como soporte improvisado para lanzar el tiro.

Para Alfonso Arús es una táctica de supervivencia que "no va nada mal". Un nuevo método que pide poner en práctica a los jugadores de la Liga profesional.

