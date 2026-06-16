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Unos niños lanzan una silla a la mesa de al lado en un restaurante y esta es la reacción de sus padres: "No dijeron ni una palabra"

Una creadora de contenidos cuenta lo que le ocurrió cenando en un restaurante en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

Unos niños lanzan una silla a la mesa de al lado en un restaurante y esta es la reacción de sus padres: "No dijeron ni una palabra"

Los niños tienen que jugar como niños, en eso estamos de acuerdo. Pero por lo que no se puede permitir es que los padres pasen de todo. Es la conclusión a la que llegan los colaboradores de Aruser@s al escuchar a @adriianitamiallo contar en este vídeo viral lo que le ocurrió hace unos días en un restaurante. "El niño cogió una de las sillas de plástico y la lanzó hacia otra mesa", relata. Pero lo peor no fue eso: "¿Sabéis qué pasó? ¡Nada! Los padres no dijeron ni una palabra". Los adultos ni siquiera se dirigieron a las personas que estaban sentadas en la mesa para pedir disculpas.

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