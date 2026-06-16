Unos niños lanzan una silla a la mesa de al lado en un restaurante y esta es la reacción de sus padres: "No dijeron ni una palabra"

Una creadora de contenidos cuenta lo que le ocurrió cenando en un restaurante en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

Los niños tienen que jugar como niños, en eso estamos de acuerdo. Pero por lo que no se puede permitir es que los padres pasen de todo. Es la conclusión a la que llegan los colaboradores de Aruser@s al escuchar a @adriianitamiallo contar en este vídeo viral lo que le ocurrió hace unos días en un restaurante. "El niño cogió una de las sillas de plástico y la lanzó hacia otra mesa", relata. Pero lo peor no fue eso: "¿Sabéis qué pasó? ¡Nada! Los padres no dijeron ni una palabra". Los adultos ni siquiera se dirigieron a las personas que estaban sentadas en la mesa para pedir disculpas.

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