"Había niños y no creo que los precios sean para tener que soportarlos": la reseña de un cliente de un restaurante caro genera debate

La reseña de un cliente acerca de un restaurante de lujo y bastante caro ha generado un interesante debate en las redes sociales y en el plató de Aruser@s. "Había niños y no creo que los precios sean para tener que soportarlos", reza este comentario. La pregunta que se hace Alfonso Arús y que lanza a sus colaboradores es sencilla: ¿Estamos más dispuestos a soportar a los niños ajenos si vamos a un restaurante económico que si comemos en uno caro? ¿En qué precio fijamos el límite para admitir o no a los niños?

"Si vas a un restaurante de batalla, sabes que los niños van a estar por ahí jugando. Pero, si tú te vas a gastar un pastizal y dejas a tus niños en casa y resulta que no puedes estar románticamente, sino que tienes que estar escuchando niños, pues oye, la verdad, no sé...", comenta Angie Cárdenas.

Alba Gutiérrez cree que también depende del tipo de local. "Hay que ser flexible y llevar a los niños a los restaurantes porque tienen que vivir experiencias, pero yo entiendo que hay sitios en los que los niños no tienen que estar", comenta Alba Gutiérrez. Patricia Benítez se muestra mucho más tajante: "Ya no te hablo del niño tocapelotillas que corre por el restaurante, sino del bebé, que está ahí llorando a tu lado. A ver, no me apetece. Y soy madre".