Las 'musas' de Giorgio Armani dan el último adiós al diseñador: de Donatella Versace a Antonia Dell'Atte, pasando por Miguel Ángel Silvestre

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani murió a los 91 años el pasado 4 de septiembre. A su capilla ardiente acudieron, además de amigos, compañeros de profesión y familiares, algunos de los rostros más conocidos del cine, la cultura y la televisión.

A lo largo de todo el fin de semana, miles de personas han acudido a dar el último adiós a Giorgi Armani a la capilla ardiente ubicada en su teatro de Milán.

Amigos, conocidos, familiares y compañeros de profesión se han despedido del rey de la moda italiana, como podemos ver en este vídeo que recoge Aruser@s. Entre las caras más conocidas se encuentran Donatella Versace, Antonia Del'Atte o Miguel Ángel Silvestre.

"Algunas de las imágenes del interior son preciosas. Había dispuestos hasta 300 farolillos alrededor de su féretro y de esa fotografía que adjuntaba una de sus frases más célebres", informa Tatiana Arús.

El diseñador, que falleció el pasado día 4 de septiembre a los 91 años, será enterrado durante el día de hoy tras una ceremonia íntima y privada en Rivalta di Gazzola.

