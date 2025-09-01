Miguel Ángel Silvestre y Eugenia Silva derrochan complicidad en el festival de Venecia: "Y no se hundió la góndola"

Aruser@s se hace eco de algunas de las imágenes que nos han dejado Miguel Ángel Silvestre y Eugenia Silva de su paso por el festival de Venecia y de los looks que lucieron a bordo de la góndola.

Las imágenes hablan por sí solas y, como podemos ver en este vídeo del que se hace eco Aruser@s, Miguel Ángel Silvestre y Eugenia Silva han derrochado complicidad en el festival de Venecia.

"Ambos son imagen de Armani", aclara Tatiana Arús, quien recalca que Eugenia luce un outfit repleto de plumas, una de las grandes tendencias de este año en la alfombra roja de este evento internacional.

Navegando por los canales, el actor y la modelo llamaron la atención de los periodistas allí presentes por su elegancia y la buena sintonía que siempre reina entre ellos. "Y no se hundió la góndola", destaca Alfonso Arús.

Y no, no es la primera vez que hemos podido verles juntos en este festival.