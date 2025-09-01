Ahora
Miguel Ángel Silvestre y Eugenia Silva derrochan complicidad en el festival de Venecia: "Y no se hundió la góndola"

Festival de Venecia

Miguel Ángel Silvestre y Eugenia Silva derrochan complicidad en el festival de Venecia: "Y no se hundió la góndola"

Aruser@s se hace eco de algunas de las imágenes que nos han dejado Miguel Ángel Silvestre y Eugenia Silva de su paso por el festival de Venecia y de los looks que lucieron a bordo de la góndola.

Las imágenes hablan por sí solas y, como podemos ver en este vídeo del que se hace eco Aruser@s, Miguel Ángel Silvestre y Eugenia Silva han derrochado complicidad en el festival de Venecia.

"Ambos son imagen de Armani", aclara Tatiana Arús, quien recalca que Eugenia luce un outfit repleto de plumas, una de las grandes tendencias de este año en la alfombra roja de este evento internacional.

Navegando por los canales, el actor y la modelo llamaron la atención de los periodistas allí presentes por su elegancia y la buena sintonía que siempre reina entre ellos. "Y no se hundió la góndola", destaca Alfonso Arús.

Y no, no es la primera vez que hemos podido verles juntos en este festival.

Las 6 de laSexta

  1. laSexta se suma a la iniciativa global de RSF y Avaaz para pedir el fin de la masacre deliberada de periodistas en Gaza
  2. Un fuerte terremoto deja al menos 600 muertos y 2.000 heridos en el este de Afganistán
  3. Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunirán este martes en Bruselas
  4. Los expertos alertan de los graves daños colaterales por los incendios: "Hay que tomar medidas urgentes para conservar el suelo"
  5. Nuevo ultimátum fallido de Trump a Putin mientras aumentan las víctimas civiles en Ucrania
  6. Una confesión, las sospechas de la familia y un terrible hallazgo: los detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz entraron en su habitación para robarla