Alfonso Arús reprodujo la pasada temporada de Aruser@s un vídeo que llamó mucho la atención en el plató. Una mujer está harta de que su marido juegue a la consola y decide pasar a la acción. La chica pone un candado a la Playstation para que su chico no pueda enchufarla a la corriente y pueda jugar con ella.

En el plató, los tertulianos no veían está acción muy eficaz. "Yo le diría a esta señora que se pueden alquilar", comentaba Òscar Broc tras ver el vídeo, mientras que Angie Cárdenas exponía que no hace falta alquilar una, puede comprar un cable nuevo y le sobra al chico. Tatiana Arús apuntaba que la mujer es muy considerada porque no destroza la consola, si no que la bloquea temporalmente.

Por su parte, Víctor Amela no entiende la reacción. "Esta mujer, por qué se enfada, si lo mejor es que el marido esté jugandoy no le moleste", pensaba Amela. "Cuando no pueda jugar con la Play y esté todo todo el día rayándole la cabeza porque no puede jugar, ya verás como quita el candado", opinaba María Moya.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Aruser@s.