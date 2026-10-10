¿Por qué no hay sorteo de la Lotería Nacional hoy, sábado 10 de octubre de 2026?

Administración de loterías de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Acostumbrados a tener sorteos ordinarios de Lotería Nacional los jueves y los sábados, puede que te sorprendas cuando este sábado, 10 de octubre, no veas resultados. No los hay, porque no hay sorteo.

Los españoles de costumbres que siguen la tradición de ver los sorteos de Lotería Nacional están acostumbrados a esperar, cada jueves y cada sábado, los resultados de sus sorteos ordinarios. Por eso, a muchos les sorprenderá que este sábado, a diferencia de lo que ocurre cada semana, no haya un sorteo de Lotería Nacional a las 13:00h, como suele ocurrir, después de los del Triplex y Super 11 de la ONCE, que arrancan a las 10:00h de la mañana con cinco sorteos diarios.

No ha pasado nada extraordinario, o un poco sí, pero previsto: este sábado se traslada el sorteo ordinario de la Lotería Nacional al lunes 12 de octubre, festivo nacional según el calendario laboral. Como todos los años, Loterías y Apuestas del Estado celebra una serie de sorteos extraordinarios a lo largo del año. Si bien el que destaca y es más conocido es el de la Lotería de Navidad, son muchos los que tienen lugar en los 365 días del año.

Uno de ellos es el sorteo extraordinario de Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad, que a diferencia de los ordinarios tiene un precio más alto (15 euros el décimo, en lugar de 3 euros) pero también premios mayores. Para este sorteo se han emitido un total de 10 series de 100.000 billetes cada uno y para los premios están destinados el 70% de la recaudación. El reparto de premios también es extraordinario:

Premio especial → 15 millones de euros a un solo décimo, por número y serie

→ 15 millones de euros a un solo décimo, por número y serie Primer premio → 130.000 euros por décimo

→ 130.000 euros por décimo Segundo premio → 25.000 euros por décimo

A estos se suman, además, otros casi 3,5 millones de premios, entre aproximaciones, décimos que coinciden con las terminaciones de los premios y reintegros. El resto del día se celebran otros sorteos ordinarios, como los del Sueldazo de la ONCE o La Primitiva de los sábados.

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