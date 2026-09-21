Alfonso Arús, sobre los más de 15 minutos de ovación a los Javis por 'La bola negra': "¿Se puede poner en x2 como los audios de WhatsApp?"

Javier Calvo y Javier Ambrossi lo han vuelto a hacer. Han vuelto a poner al público en pie. Los presentes en el festival de San Sebastián han aplaudido durante más de 15 minutos a su último trabajo, 'La bola negra'.

Tan solo unos días después de que 'La bola negra' haya sido elegida para representar a España en los Oscar, los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) han recibido un baño de masas en el festival de San Sebastián, destaca Tatiana Arús en Aruser@s.

Durante más de 15 minutos (aunque el tiempo varía según los medios que se consulten, comenta la colaboradora del programa de laSexta), los allí presentes aplaudieron a los cineastas por su último trabajo. "¿Otra vez?", salta Alfonso Arús.

"¿Se podría hacer como con los audios de WhatsApp y ponerlo a doble velocidad para dejarlo a siete?", pregunta el presentador.

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