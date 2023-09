Alejandro Sanz ha sido investido doctor 'Honoris causa' por la Universidad de Cádiz. El cantante recibió este pasado jueves la distinción por la Escuela Superior de Ingeniería. Como se puede ver las imágenes, el artista protagonizó un emocionante discurso motivacional para la gente joven.

"Me gustaría dedicar este discurso a una asignatura que no se da en ninguna universidad, la alegría", afirmó Alejandro Sanz, que destacó esa alegría con la que hace su trabajo todos los días. "Reconozco que he sentido muchas veces el síndrome del impostor, pero déjenme los más jóvenes que les haga el camino corto, no hay nada que te llegue que en realidad no merezcas", ha reflexionado el malagueño. "Hay que elegir bien en la vida porque tenemos muchas posibilidades de equivocarnos en ciertas tareas", señaló Alejandro Sanz, que afirmó que, si tenía que elegir, prefería equivocarse "con una guitarra en la mano".