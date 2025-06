Miley Cyrus sorprende a Alfonso Arús con su original vestido en Francia: "Es muy 'Emily in París'"

Miley Cyrus se encuentra en Paris promocionando la película que acompaña a su nuevo álbum 'Something Beautiful'.

Miley Cyrus ha sorprendido en París con un vestido "muy Emily in París", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que la cantante ha salido de su hotel con "un diseño muy ajustado en negro y blanco en el que recrea la Torre Eiffel".

Y es que la artista, que se ha parado a saludar a los fans que la esperaban a la salida, se encuentra promocionando su película basada en su disco 'Something beautiful'. "No está nada mal como guiño a la ciudad francesa", destaca Tatiana Arús al ver el look de la cantante.

Miley Cyrus desvela que sufrió una "infección grave"

La cantante estadounidense Miley Cyrus sufrió una "infección grave" durante la grabación de la película que acompaña a su nuevo álbum 'Something Beautiful', en el conocido Paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles), tal como ella misma ha revelado en el famoso programa de televisión 'Jimmy Kimmel Live!'.

"Grabé este video en octubre (2024) y, para noviembre, el Día de Acción de Gracias, me ingresaron en la UCI momentáneamente", dijo Cyrus, aclarando que la ingresaron en la unidad de cuidados intensivos, específicamente, porque el hospital estaba lleno debido a la festividad.