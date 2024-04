"Licencia de televisión en Irlanda, 160 euros", comienza diciendo la creadora de contenido. Es la segunda notificación que les envían y si no la pagan se enfrentarán a una multa de 650 euros. "No se paga por ver los canales de Irlanda, sino por tener la televisión en tu casa", explica la joven, que dice que ellos además solo usan Netflix y otras plataformas. Este impuesto no tiene por qué correr a cargo del casero, tiene que pagarlo el inquilino según cuenta en el vídeo la tiktoker.

"Esto es un atraco", reacciona Alfonso Arús. "¿No puede haber contrabando?", pregunta Angie Cárdenas, que se explica: "tú pillas un televisor, lo instalas y que nadie lo sepa". El presentador está muy sorprendido con que se tenga que seguir pagando por esta propiedad. "Es una ruina", comenta Angie.

"No es un caso aislado, en Alemania durante toda su historia se ha pagado y se sigue pagando", apunta Rocío Cano , que tiene una amiga que le cuenta que actualmente cuesta veinte euros. El conductor del programa le responde: "¿Y por un microondas?"