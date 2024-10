Jabifus explica por qué Alejandro Sanz (Sagitario) y la actriz Candela Márquez(Piscis) son "el supermatch de la semana": "Tenemos una compatibilidad un poco complicada porque es un signo de fuego y uno de agua". "Sagitario tiene que lidiar con el carácter emocional de Piscis, que es algo complicado, pero al final el agua apaga el fuego", destaca Jabifus en el plató de Aruser@s, que explica que, a nivel de cartas, "tenemos una relación muy marcada por los tiempos".

"Esto no ha sido de la noche a la mañana sino que ha habido acercamiento de posturas, pero ahora estamos en la fase en la que ya se van demostrando un poco señas de amor", explica. Y es que el cantante y la actriz ya se han intercambiado mensajes en Instagram en la que podrían estar confirmando que son pareja. La joven actriz ha compartido una imagen en la que aparece junto a un cuadro en la que Alejandro Sanz ha comentado: "No hay un marco, en ninguna obra de arte de ningún museo del mundo, que pueda enmarcar tanta belleza, tanta pureza y tanta verdad".

A lo que Candela Márquez ha contestado: "Ahora me lo dices face-to-face (cara a cara), a ver si es cierto mi niño". Pero la cosa no acaba ahí y es que el cantante también ha comentado otras imágenes de la actriz, como una en la que aparece con un sombrero rosa. "Me encanta el sombrerito, el fotógrafo debía de ser muy bueno, ya te extraño", le ha escrito el español junto a varios corazones. Un comentario al que Márquez ha contestado diciéndole que le echa de menos y que quedan pocos días para verse.