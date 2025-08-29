Las mejor vestidas del Festival de Venecia: de Amal Clooney a Emma Stone o Hiba Abouk

Tatiana Arús enseña en este vídeo las mejor vestidas del Festival de Venecia, donde George Clooney ha protagonizado un divertido momento al convertirse en el fotógrafo de Adam Sandler.

George y Amal Clooney han causado sensación en la alfombra roja del Festival de Venecia. "Estaba muy guapa Amal", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús da más detalles de la aparición de la pareja: "Amal llevó un diseño drapeado en color buganvilla con una falda globo". "Parece que va a despejar", bromea Alfonso Arús al ver cómo el viento jugaba una mala pasada a la cola del vestido de la abogada.

Además, la colaboradora de Aruser@s explica que el actor fue duda hasta el último momento por una sinusitis. Sin embargo, finalmente, George acudió a la alfombra roja, donde protagonizó varias anécdotas, como cuando cogió la cámara a una fotógrafo para hacer fotos en primer plano a Adam Sandler.

"Hay que reconocer que en algunos momentos tiene comportamientos infantiles", destaca Alfonso Arús, que matiza: "En otras ocasiones se agradece porque rompe el protocolo". "Ahora el fotógrafo tiene una fotografía que no tiene nadie", destaca, por su lado, Angie Cárdenas.

Por último, Tatiana Arús enseña más looks que llamaron la atención como el de Emma Stone o Hiba Abouk, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.