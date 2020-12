Mask Singer ya tiene a sus cuatro finalistas: Caniche, Cuervo, Catrina y Camaleón. La séptima gala del formato ha dejado a las puertas de la gran final a dos de sus voces más impresionantes: Pastora Soler, que se escondía tras el plumaje de Pavo Real, y Albano Carrisi, que era Girasol.

La forma de cantar de la artista española no dejaba lugar a dudas, Pastora Soler era Pavo Real. Aunque se barajaban nombres como el de Gisela, Gemma Mengual y Ruth Lorenzo, Malú ha sido la encargada de identificar a su amiga que desde el principio supo que tras la máscara se encontraba una artista profesional encima del escenario. Como sorpresa, Soler interpretaba 'I will always love you', tema que tenía preparado si llegaba a la final.

Albano Carrisi también ha sido una de las voces que optaban a ser de las ganadoras. Sin embargo, el cantante italiano se ha quedado a las puertas de la gran final que no defraudó con su impresionante voz interpretando el tema 'Show must go on' de Queen bajo los pétalos de Girasol. Al igual que Pastora Soler, Albano sorprendió al programa con un número final cantado en su lengua natal: Nessum dorma. Una canción con la que consiguió emocionar a todos los investigadores.

Otro momento relacionado

Por el programa también ha pasado Georgina Rodríguez, que sorprendió a todos en el estreno de 'Mask Singer' ocultando su identidad bajo la máscara de León como puedes ver en el vídeo que aparece bajo estas líneas. Otro de los desenmascarados fue Pepe Navarro, que era Pulpo; Norma Duval, que cantó bajo la máscara de Unicornio; Màxim Huerta, que se encontraba bajo el traje de Gamba; Fernando Tejero, que sorprendió a todos escondiendo su rostro tras la máscara de Monstruo; y Terelu Campos, que era la Cerdita.