Irina Shayk, Bradley Cooper y sus llamativos gestos de amor en los Globos de Oro: lo que la modelo nunca mostró con Cristiano Ronaldo

La modelo Irina Shayk y el actor Bradley Cooper se han convertido indiscutiblemente en la pareja protagonista de la gala de los Globos de Oro 2019. Los gestos de complicidad de una pareja que, según comentan en Arusitys nadie pensaba que fuera a durar, han dado la vuelta al mundo.

Estos cariñosos gestos sorprenden sobre todo al compararlos con cómo se comportaba la rusa con su anterior pareja, el futbolista Cristina Ronaldo.

