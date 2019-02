El duro ataque de Monedero a Ana Oramas: "Váyase usted a la mierda, que de eso saben mucho en los barrios ricos"

Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, recriminó al Gobierno su actitud hacia el pueblo canario en el debate de Presupuestos. La política inició su comparecencia comparando el discurso de la ministra de Hacienda con "un mitin de una candidata electoral": "Esto no son Las 3.000 Viviendas, sino el Congreso de los Diputados".

Estas polémicas palabras han sido muy criticadas, entre otros, por el confundador de Podemos Juan Carlos Monedero, quien le ha mandado un mensaje claro: "A las Anas Oramas que se sientan en los escaños, pisan moqueta y nos desprecian porque no estamos a su altura. Váyase mucho a la mierda, que de eso saben mucho en sus barrios ricos, que la han sembrado al resto de España".

