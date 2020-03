José Yélamo y Paula del Fraile han decidido tirar de ingenio y jugar con el doble sentido para disfrazarse en el Carnaval de Cádiz.

Con alas, un gorro de león y una chaquetilla de cocinero, la periodista de laSexta da "un premio" al que adivine de qué va vestido su 'pariento'. El disfraz de ella no es menos intuitivo porque no, no va de emperatriz romana.

En el plató de Aruser@s se rompen la cabeza para dar con el disfraz de la pareja hasta que Del Fraile lo resuelve: Ángel León y su 'plancton' es la temática.

Otro momento destacado

Aruser@s mostró otro momento de la pareja: la boda de revista de Paula del Fraile y su 'pariento' José Yélamo. Una romántica ceremonia de la que se hizo eco el '¡Hola!'.