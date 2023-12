Mientras el príncipe Federico de Dinamarca se encuentra en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Dubái, su mujer, Mary, ha viajado con sus hijos hasta Australia para disfrutar de unas navideñas vacaciones. Un hecho que se produce tras la publicación de las polémicas imágenes del príncipe con Genoveva Casanova.

Pero, ¿qué está haciendo Federico en Dubái? ¿Está siendo participativo en la Cop 28? "Lo importante es saber si es productivo o no es productivo. Si es productivo, es que moja", afirma Alfonso Arús en Aruser@s mientras muestra un estudio que determina que el 74% de los españoles se declara más productivo cuando tiene orgasmos de manera habitual.

"Por ejemplo, ¿es productivo Marc Anthony? Por supuesto que es productivo, saca un tema detrás de otro. Si es que no para. ¿Por qué? Porque acaba de tener no uno, no, uno detrás de otro", expone el presentador. "Mira nosotros, que no nos hemos cogido hoy vacaciones", recalca Angie Cárdenas.

Con lo cual, si Federico está siendo productivo, "es que ha habido tela". "Luego indagaré qué tal le va en la Cumbre del Clima", promete Tatiana Arús.