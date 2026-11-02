Marta Torné lanza un 'zasca' a quienes la invitan a cenar a las 22:00: "No me llames"

La presentadora de televisión confiesa que tiene unos horarios mucho más tempranos y explica por qué no está dispuesta a retrasar la hora de irse a dormir por una cena.

En Aruser@s, Alfonso Arús ha mostrado el particular 'zasca' de Marta Torné a todas aquellas personas que la invitan a cenar tarde. La presentadora de televisión no ha dudado en dejar clara su postura y ha cuestionado los planes que empiezan a las diez de la noche. "No me llames, a mí esta gente que me dice que quedamos a las 22:00... ¿A esa hora?", ha lanzado.

Torné asegura que tiene unos horarios mucho más tempranos. "Cenar a las 22:00 implica cenar a las 23:00, entre que llegas, te sientas, viene el camarero, pides y cenas, ¡si un día normal, cuando están dando las noticias, ya estoy metida en la cama!", ha explicado, reconociendo que tiene todavía más motivos para rechazar estos planes nocturnos. "Tengo luego unas pesadillas y unos sudores fríos que mejor me voy a dormir como una señora y al día siguiente me levanto con ganas de vivir", ha zanjado entre risas.

Una reflexión con la que los colaboradores de Aruser@s se han mostrado de acuerdo y se han sentido identificados.

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