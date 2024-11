Mario Vaquerizo ha recibido el alta hospitalaria tras estar 10 días ingresado por segunda vez tras su aparatosa caída sobre el escenario. "Me he dado cuenta de que todo el mundo me quiere", destaca el cantante, que agradece las muestras de cariño: "No sabía que era tan importante ni que generaba tanto una caída".

"No sabía que generaba tanto una caída", explica Vaquerizo, que afirma que "la recuperación va a ser muy tranquila y espaciada": "La oftalmóloga me ha dicho que la vista es cuestión de tiempo". "He sido buen paciente también", destaca Vaquerizo, que afirma que las enfermeras no querían que se fuera: "Este golpe no me ha afectado en la forma de hablar, si tenía incontinencia verbal, ahora tengo reincontinencia verbal".

Alfonso Arús analiza las palabras en el vídeo principal de esta noticia: "No sé por qué no te creo, si hay alguien que no puede ser paciente es Mario Vaquerizo". "Nosotros hemos contado con él en plató, pero como mánager de Alaska es muy profesional". "Cuando se pone serio, se pone serio, es muy profesional. Es todo lo bromista que tú quieres, pero el Vaquerizo de verdad, ojo", destaca el presentador.