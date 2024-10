Después de su caída en el escenario que le obligó a pasar por el hospital y llevar collarín, Mario Vaquerizo comunicó hace unos días en su perfil de Instagram que volvía a estar ingresado. El cantante contaba que se encontraba bastante dolorido y con pérdidas de visión.

Ahora, Alaska ha actualizado su estado de salud: "Habrá días mejores y días peores". Además, la cantante ha asegurado que no tienen un diagnóstico concreto por lo que no saben cuánto tiempo le durarán las secuelas del aparatoso accidente. "La noche que pasó en casa me decía que no le ponía bien el collarín o estaba demasiado apretado, así que en el hospital se tiene que conformar y yo me quedo más tranquila", ha afirmado Alaska.

"El día a día es complicado pero no hay que dramatizar", ha destacado Alaska, que ha asegurado que ha intentado retrasar sus compromisos profesionales hasta ahora, que ha acudido a los Premios Mujer Hoy.