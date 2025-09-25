Mario Casas vende su espectacular casa de Torrelodones por millón y medio de euros: "Igual es por Melyssa Pinto"

Mario Casas ha puesto a la venta la casa de dos plantas y 300 metros cuadrados que tienen en Torrelodones y que está compuesta por una sala de estar, tres habitaciones y una zona ajardinada con piscina.

Mario Casas ha desatado la locura en el Festival de San Sebastián, donde ha presentado su última película, 'La cena'. "Se mostró muy cercano con todos los fans que estaban esperándole y se realizó fotografías y selfies", destaca Tatiana Arús.

Por otro lado, la colaboradora enseña en el vídeo imágenes de la mansión que Mario Casas ha puesto en venta. Se trata de una casa de dos plantas y unos 300 metros cuadrados ubicada en Torrelodones. "Tiene la sala de estar, tres habitaciones y una zona ajardinada con piscina", explica Tatiana Arús, que destaca que el actor la ha puesto a la venta por un millón y medio de euros.

"No sabemos si es que quiere iniciar una nueva vida junto a Melyssa Pinto", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destaca que Sergio Ramos también ha vendido su casa "por siete millones de euros".