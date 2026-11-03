Mariah Carey protagoniza la nueva campaña de Navidad de Gucci: "Parece Amaia Montero"

Al ritmo de 'All I Want for Christmas Is You' y con prendas de la colección Butterfly, Mariah Carey protagoniza en este vídeo la nueva campaña de Navidad de Gucci.

Mariah Carey protagoniza la nueva campaña de Navidad de Gucci. Además, la artista luce prendas de la colección Butterfly, un álbum muy especial para ella, del 97. Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, la cantante aparece cantando su exitoso hit navideño 'All I Want for Christmas Is You'.

"Podría sonreír un poco, que es una campana navideña", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús confiesa que a él le "encanta una mujer sonriente". Por su parte, Elena Goddess asegura que "cuando se abre el ascensor parece un poco Amaia Montero".

Por otro lado, Tatiana Arús destaca que luego Mariah Carey asistió a la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York para celebrar el lanzamiento de la campaña. "Lo de la Navidad es imparable, me estoy agobiando", afirma Alfonso Arús, que recuerda que todavía estamos a principios de noviembre.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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