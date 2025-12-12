Choco vuelve a casa por Navidad: el emocionante reencuentro de un perro con su familia tras 5 años desaparecido

Un perro salchicha que llevaba cinco años desaparecido ha protagonizado una historia conmovedora al reencontrarse con su familia después de ser hallado a más de 2.000 millas de su hogar.

La historia de Choco que ha presentado Alfonso Arús en Aruser@s ha dado la vuelta al mundo por su emocionante final feliz. Este perro salchicha llevaba cinco años desaparecido cuando fue encontrado en Detroit, atado a una cerca y muy lejos de su hogar original.

El milagro llegó cuando una organización de rescate escaneó su microchip y descubrió que Choco tenía dueños que lo habían estado buscando desde hacía años. La distancia, más de 2.000 millas, no fue un impedimento para que la familia se desplazara y pudiera volver a abrazarlo.

En el vídeo que acompaña esta noticia puedes ver el emotivo reencuentro. "El mejor regalo que podían tener en navidades", comenta Angie Cárdenas desde el plató. Por su parte, Sebas Maspons aprovecha para recordar la importancia de que todas las mascotas lleven implantado el microchip, una herramienta que, como en el caso de Choco, puede salvar vidas y hacer posible reencuentros.

