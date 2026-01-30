Ahora

En Los Ángeles

Jacob Elordi bromea con Margot Robbie al no saber cómo posar por su espectacular vestido en la premiere de Cumbres Borrascosas

Margot Robbie ha eclipsado a todos con su espectacular vestido en la premiere de la película de Cumbres Borrascosas en Los Ángeles, donde también ha lucido un increíble broche valorado en 8,8 millones de dólares.

Margot Robbie ha vuelto a conquistar la alfombra roja. Esta vez, en la premiere de Cumbres Borrascosas, su nueva película con Jacob Elordi, en Los Ángeles. La conocida actriz ha lucido un espectacular diseño de Schiaparelli.

Sin embargo, "lo que más ha llamado la atención ha sido su broche", destaca Tatiana Arús, que explica que "está valorado en 8,8 millones de dólares" ya que "data del siglo VII y pertenecía a Elizabeth Taylor.

"Como para que se te rompa la cadenita y se te vaya por el váter", bromea Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña también el divertido momento de Jacob Elordi al no saber dónde ponerse para posar por la falda voluminosa de su compañera de reparto. "Qué cuidadoso", destaca Tatiana Arús, que enseña también el look con corpiño elegido por Cara Delevingne, amiga de Margot Robbie.

