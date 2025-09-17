Margot Robbie eclipsa con un vestido de Armani de hace tres décadas en el estreno de su nueva película

"Si el otro día os gustó el vestido de brillantes de Armani, ahora lleva otro de la firma, pero de hace tres décadas", destaca Tatiana Arús al enseñar este look de Margot Robbie en el que luce "piernas de infarto".

Margot Robbie no para de protagonizar espectaculares looks a cada alfombra roja que acude tras su regreso al cine. Y es que la conocida actriz está presentando su última película, 'A Big Bold Beautiful Journey' (Un gran viaje atrevido y maravilloso), dirigida por Kogonada y donde comparte pantalla con Colin Farrell.

Tras verla, Angie Cárdenas destaca que Armani era "un avanzado de su tiempo": "Date cuenta cómo es este vestido de hace 30 años y ahora queda impecable".